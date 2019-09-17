وهران : أساتذة وأولياء تلاميذ ثانوية عمر المختار يحتجون بسبب الاكتظاظ

نظم أساتذة وأولياء التلاميذ وقفة احتجاجية أمام مدخل ثانوية عمر المختار بحي العقيد لطفي في وهران.

استنكارا لحالة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسة على مستوى الأقسام امام العدد الكبير للمتمدرسين تعدت قدرة الاستيعاب ببعضها ال 50 تلميذا ستؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ الذين يجدون أنفسهم رفقة اساتذتهم عاجزين عن الإلقاء والتلقي.

المحتجون اكدوا ايفاد عدة مراسلات السنة الثالثة على التوالي للجهات الوصية من أجل التدخل واتخاذ إجراءات جذرية لوضع حد لمشكل الاكتظاظ بالثانوية التي تحمل اكثر من طاقتها ولم تعد تستعيب الفائض الكبير من التلاميذ بحي يعرف ارتفاعا كبيرا من حيث الكثافة السكانية.

المحتجون قدموا بعض الاقتراحات أمام ضعف الهياكل التربوية بتحويل متوسطة من ضمن الثلاث متوسطات المتواجدة بحي العقيد لطفي إلى ثانوية أو تخصيص بعض قاعات المكتبة المغلقة التابعة للبلدية كملحقة تابعة للثانوية كحل مؤقت في انتظار انجاز ثانوية ثانية.