وهران.. أطباء مقيمون يقتحمون قاعات الدراسة بالمستشفى الجامعي

قامت اليوم إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بوهران، بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية ضد بعض الأطباء المقيمين،

الذين قاموا يوم الأحد الماضي باقتحام قاعات التدريس عنوة بكل من مصلحة أمراض النساء والتوليد ومصلحة الطب الباطني بالمستشفى الجامعي بوهران،

وإخراج زملائهم الذين أوقفوا الإضراب واستأنفوا عملهم بالقوة ومنعهم من مزاولة عملهم، وإجبارهم على الإلتحاق بالإضراب مجددا.

هذه الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في التعدي على حريات واختيارات الأفراد في سابقة خطيرة، لقيت استهجانا كبيرا من قبل عمال المستشفى،

حيث تسببت في بث الفوضى وتعطيل أداء المصالح المذكورة.

ما دفع إدارة المستشفى إلى إيداع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة من أجل وضع حد لهذه التجاوزات.

الجدير بالذكر أن هناك عدة مصالح يزاول بها الأطباء المقيمون عملهم بشكل عادي، على غرار مصلحة إنعاش الأطفال،

ومصلحة أمراض القلب ومصلحة الأذن والأنف والحنجرة وكذا مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية “ب” ومصلحة الولادة.