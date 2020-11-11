وهران: أكثر من 6700 إصابة بكورونا و250 وفاة منذ بداية الوباء

حذر رئيس مصلحة الوقاية بالمديرية الولائية للصحة والسكان بوهران، يوسف بخاري، من خطورة الوضعية الوبائية بالولاية، وإمكانية عدم التحكم في الوضع.

وحسب الخبر الوارد بموقع “الصحة”، دعا المتحدث الى الالتزام بالتدابير الوقائية وتشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب في تفشي العدوى.

وكشف المتحدث عن تسجيل من 60 إلى 80 إصابة جديدة يوميا، وذلك منذ منتصف شهر أكتوبر المنصرم.

حيث تجاوزت الإصابات الناجمة عن وباء كورونا نحو 6715 حالة إيجابية، فيما تخطت نسبة الوفيات عتبة 250 حالة.

وأشار إلى أن معظم الوفيات سجلت لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أوردة رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 64257 حالة.

وبذلك سجلت الجزائر اليوم، أعلى حصيلة لإصابات كورونا الجديدة، منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.