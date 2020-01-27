وهران: أم لـ 5 أطفال تتعرض لإصابة خطيرة في إنهيار بحي الدرب

تعرضت مساء امس سيدة في الثلاثينيات من العمر لاصابة خطيرة بعد سقوطها من علو طابق عمارة هشة تعرضت للانهيار لاكثر من مرة بحي الدرب العتيق في وهران.

الضحية البالغة من العمر 36 سنة ام لخمسة اطفال تم نقلها على جناح السرعة الى استعجالات مستشفى بن زرجب الجامعي.

اين من المقرر تحويلها الى عيادة جراحة العظام “فلاوسن” لإجراء لها عملية جراحية مستعجلة وحرجة.

قاطنو الحي العتيق ممن تم اقصاؤهم من كافة برامج الترحيل رغم الحالة المزرية والكارثية لسكناتهم.

والتي تنذر بالسقوط في أية لحظة لقدم وهشاشة أساسها يناشدون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل.

وهذا بعد وعود قطعها لهم المسؤولون المحليون والولاة المتعاقبون على الولاية لم تتجسد على أرض الواقع لحد الآن.

