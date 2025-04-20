وهران.. إتلاف 9 طن لحوم ومستحضرات “المرڨاز” غير صالحة

قام أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة عين الترك بولاية وهران، أمس السبت ليلا، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، مصالح البيطرة، على مستوى اقليم الاختصاص بمراقبة المحلات التجارية ذات الطابع الغذائي ،لاسيما المطاعم.

وحسب مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران، أسفرت العملية عن حجز وإتلاف ما يقارب 9 طن من اللحوم البيضاء. والحمراء ومستحضرات النقنق “المرڨاز” غير صالحة للاستهلاك البشري.

فيما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

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