وهران: إجراء قرعة حج خاصة لهذه الفئة

أعلن والي ولاية وهران، السعيد سعيود، عن إجراء قرعة حج خاصة لفائدة المواطنين البالغ سنهم 70 سنة أو أكثر يوم السبت القادم.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن المواطنين، المسجلين في قرعة الحج موسم 2024/1446. معنيين بقرعة حج خاصة، يوم السبت 23 نوفمبر 2024.

ويتعلق الأمر بالمواطنات والمواطنين البالغ سنهم 70 سنة أو أكثر، ممن سجلوا 10 مرات فأكثر.

وأضاف البيان، أن القرعة ستجري على مستوى المسجد القطب عبد الحميد بن باديس على الساعة التاسعة صباحا. بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

فيما أعلن والي ولاية بشار، عن إجراء قرعة لموسم الحج “1446 هجري و2025 ميلادي”، مخصصة للمواطنين البالغين من العمر 70 سنة وأكثر وسبق لهم أن سجلو 10 مرات فأكثر، يوم السبت القادم بمقر الولاية.