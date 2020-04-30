وهران: إحباط تسويق أكثر من 5 قناطير لحوم بيضاء فاسدة ببطيوة

تمكنت عناصر من امن دائرة بطيوة بوهران من احباط محاولة تسويق لاكثر من 5 قناطير لحوم ببضاء غير صالحة للاستهلاك على متن مركبتين بالقرب السوق اليومي للبلدية.

الكمية المعتبرة من اللحوم البيضاء من نوع دجاج وديك رومي ضبطت على متن مركبتين من نوع هيليكس وكونغو كان 3 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بيت 26 و42 سنة يحاولون تسويقها بالسوق اليومي لبلدية بطيوة باستغلال محررات تجارية مزورة.

واسفرت عملية تفتيش المركبتين عن حجز 560 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت موجهة للبيع دون احترام شروط النظافة والنقل والتفريغ وبشهادة طبية مزورة.