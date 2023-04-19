وهران: إحباط تسويق 11 قنطارا من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر

تمكنت عناصر من السرية الاقليمية للدرك الوطني بوهران من احباط تسويق 11 قنطار من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر موجهة للإستهلاك البشري.

العملية تمت خلال عملية مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين وادي تليلات ووهران. أين تم توقيف شاحنة ذات مبردمن نوع هيونداي قادمة من ولاية البويرة. على متنها 11 قنطارا من اللحوم الحمراء كانت موجهة للتسويق بوهران.

بعد التنسيق مع مصالح البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة لولاية وهران. تبين أن هذه اللحوم مجهولة المصدر مع عدم حيازة صاحبها لفاتورة.