وهران.. إحباط تسويق 140 الف و871 علبة سردين فاسد

تمكنت عناصر من فرقة البيئة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز كمية معتبرة من سمك السردين المعلب منتهي الصلاحية على مستوى المنطقة الصناعية لحاسي عامر.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحضير شركة خاصة في تعليب الأسماك والفطريات على مستوى ذات المنطقة الصناعية.

لتسويق كمية هائلة من السردين المعلب الفاسد قدرتها مصادرنا بعد معاينة المستودع ب 140 الف و871 علبة سردين من مختلف الانواع والأشكال تعود مدة انتهاء صلاحيتها لسنوات 2013, 2016, 2017 و2018.

كانت مخزنة وبصدد التسويق التجاري رغم أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

حسب ما أكدته المعاينة البيطرية بالتنسيق مع مفتشية التجارة التي اظهرت بالإضافة إلى فسادها احتوائها مواد كيماوية سامة ذات خطورة من الدرجة الثامنة تبين بعد مباشرة التحقيق أنه لم يتم التصريح بها لدى الجهات الادارية المختصة.

وقد أتلفت السلعة المحجوزة بأمر من وكيل الجمهورية مع إحالة صاحبها على النيابة للتحقيق معه.