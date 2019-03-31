وهران.. إحباط تهريب أكثر من 7 ملايين دولار باستعمال هويات “شومارة”

أمن وهران يكشف صفقات استيراد وهمية للألبسة

تمكن عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن وهران، من الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج.

وذلك تحت غطاء عمليات استيراد، أين تم في آخر عملية إفشال محاولة تهريب أكثر من 7 ملايين دولار في صفقات وهمية لاستيراد ألبسة.

باستغلال أشخاص يحملون هويات مزورة. العملية النوعية التي نفذتها ذات الفرقة باحترافية عالية تمت بناء على تحريات واسعة ومعمقة.

حيث أفضت إلى الكشف عن وثائق ومحررات بنكية مزورة تخص عمليات استيراد وهمية لألبسة يفتقر صاحبها الذي تم توقيفه

برفقة اثنين من شركائه للتصاريح الجمركية التي تسمح بدخول هذه البضائع عن طريق النصب والاحتيال على بنك الخليج الجزائر AGB.

الذي لم يتفطن للوثاق المزورة الخاصة بعمليات الاستيراد التي وحسب بعض المصادر قدرت بـ 25 عملية استيراد.

بقيمة مالية تفوق الـ7 ملايين دولار أمريكي، علما أن عمليات الاستيراد الوهمية للألبسة لهذه الشبكة المنظمة، والتي كانت تتم

باستغلال هويات شباب بطالين تم استغلال وضعياتهم الاجتماعية لإيهامهم بدخول عالم التجارية الخارجية مع أخذ نصيب مالي معتبر.

عن كل عملية مجسدة، حيث كانت تستخرج سجلات تجارية بأسمائهم للمباشرة في عمليات الاستيراد الوهمية بالاعتماد على وثائق مزورة. س.كريمة