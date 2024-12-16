وهران: إحباط تهريب 11 كغ من الكيف وتوقيف 3 أشخاص

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من إحباط عملية تهريب 11 كيلوغراماً من الكيف المعالج، في عملية نوعية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة وتحقيقات مكثفة.

وجاءت العملية بناءا على نشاط استعلامي مكثف قامت به فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببطيوة بالتنسيق مع فرقتي الدرك الوطني بحاسي مفسوخ وقديل.

ووفقاً للبيان الصادر عن الدرك الوطني،تم وضع خطة مُحكمة أسفرت عن توقيف سيارة سياحية مشبوهة على متنها السائق. وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق بمساعدة فريق مختص من الثنائي السينوتقني، تم العثور على كمية الكيف المعالج المقدرة بـ11 كيلوغراماً.

وخلال استكمال التحقيقات، تم توقيف شخصين آخرين متورطين في القضية. وأسفرت العملية أيضاً عن حجز مبلغ مالي بقيمة 99 ألف دينار جزائري. بالإضافة إلى أربعة هواتف نقالة يُعتقد أنها استخدمت في تسهيل نشاط الشبكة.

المشتبه فيهم الثلاثة يواجهون تهماً خطيرة، تشمل الحيازة والنقل قصد البيع لمواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة. والتهريب باستخدام وسيلة نقل، وتبييض الأموال. وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل فور انتهاء التحقيقات.