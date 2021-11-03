وهران: إحباط تهريب 15800 أورو عبر مطار أحمد بن بلة

تمكنت عناصر من الفرقة الثانية لشرطة الحدود بولاية وهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة عبر مطار أحمد بن بلة الدولي. العملة الصعبة

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت خلال عملية تفتيش روتينية لمتاع مسافرين عبر رحلة جوية متجهة من وهران إلى باريس الفرنسية.

بالمقابل تم ضبط لدى إحدى المسافرات بعد إخضاعها للتفتيش مبلغ من العملة الصعبة قدر بـ 15800 اورو.

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وهران: الأمن يداهم محلي “شيشة” ينشطان بصفة غير قانونية

تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع بوهران في عمليتين متفرقتين من مداهمة محلي شيشة كانت تنشط بصفة غير قانونية. ومن دون سجل تجاري بعد قرار تشميعها ووقف نشاطها. وتمت العملية بعد خرجات للأمن في إطار مراقبة المحلات التجارية ومحاربة ظاهرة تعاطي الشيشة غير المرخص بها. وأسفرت العمليتين عن حجز 25 أداة بكل لواحقها، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

بنك الجزائر: المصدرون سيحصلون على 100 بالمائة من إيراداتهم بالعملة الصعبة

من جهته كشف بنك الجزائر في تعليمة له عن كيفية حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية. وتوزيع إيرادات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية.

وحسب التعليمة يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. أن يفتح لدى البنوك حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة للتاجر. وحساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية.

ويمكن فتح حساب لكل عملة قابلة للتحويل الحر التي تسجل بها المعاملات. وحسب المادة 3 لا يسمح لحساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية أن يسجل أرصدة.

ويحق لأصحاب حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية تسجيل في هذا الحساب. كامل ناتج إيراداتهم لصادرات السلع والخدمات كليا أو جزئيا في الآجال القانونية وكذا التسبيقات على إيرادات الصادرات.

في حين تحول الى الدينار الجزائري إيرادات الصادرات غير الموطنة. وتلك التي تم ترحيله خارج الآجال القانونية. ولا يقبل السحب النقدي من هذه الحسابات الا على وجه الاستثناء.