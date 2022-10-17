وهران: إحباط محاولة إبحار سري لـ 79 حراڨا من بينهم 14 منظما

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران، في عمليات متفرقة من إحباط محاولات إبحار سري لـ 79 حراڨا من بينهم 14 منظم.

الموقوفون تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 43 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. خططوا لمحاولات هجرة غير شرعية من بعض المناطق الساحلية لمدينة وهران. قصد الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

كما أسفرت عملية الإيقاع بهم عن حجز 5 قوارب بقوة 60 إلى 150 حصانا بخاريا، 3 سيارات سياحية. بالإضافة كذلك إلى شاحنة، دراجة نارية، مبلغ 2000 أورو ، 20 مليون سنتيم، بوصلة، 30 صفيحة بنزين سعة 30 لترا بالإضافة إلى هواتف نقالة.

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الإيقاع بشبكة سرقة النحاس من مصنع توسيالي بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود عملية سرقة لكوابل نحاسية من مجمع الحديد والصلب توسيالي الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية ببطيوة. بعد تحقيقات واسعة تم التنقل الى عين المكان اين تم ضبط شاحنة من نوع جاك بها كمية من مادة النحاس. قدرت بـ 54 كلغ على متنها 9 متورطين في عملية السرقة تتراوح أعمارهم ما بين 23 الى 40 سنة. بعد توقيفهم و إقتيادهم الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات معهم بتهمتي تكوين جمعية أشرار. لغرض الإعداد لجناية والسرقة بتوفر ظروف القطع والتعدد وباستحضار مركبة. وقد تم استرجاع المسروقات وحجز الشاحنة فيما تم تقديم المتهمين في قضية الحال أمام الجهات القضائية المختصة.

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