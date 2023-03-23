وهران: إحباط محاولة إبحار سري لـ 9 حراڨة بينهم 3 منظمين

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين في وهران، من إحباط مخطط إبحار سري لـ 9 حراڨة. من بينهم 3 منظمين، تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بوجود مجموعة أشخاص بشقة كانوا مختبئين بها قبل خوضهم رحلة إبحار سري إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط إنطلاقا من إحدى الشواطئ. ليتم بعد إستيفاء الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية القيام بدورية بدعم من فصيلة الأمن والتحري لمسرغين والتنقل إلى عين المكان.

أين تم توقيف التسعة أشخاص المشتبه بهم من جنسيات مختلفة إلى جانب حجز قارب نزهة بمحرك بقوة 115 حصان. هواتف نقالة، مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 296 اورو. و280 قرص مقوي جنسي من نوع فياڨرا.