وهران: إحباط محاولة إبحار سري لـ17 شخصا

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكنستال في وهران من إحباط محاولة ابحار سري لـ 17 شخصا نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة تم استغلالها من قبل مصالح الدرك. حيث تم تكثيف التحريات وتشكيل دوريات أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المرشحين للهجرة غير الشرعية وهم بصدد الاستعداد للإبحار.

ومواصلة للتحقيقات، تمكنت ذات المصالح من تحديد وتوقيف الرأس المدبر للعملية. مع حجز قارب مطاطي ومحرك كانا مخصصين لتنفيذ الرحلة.

ووبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجناية تهريب المهاجرين وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.