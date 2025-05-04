وهران.. إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر عبر رحلة بحرية

تمكنت مصالح الجمارك بميناء وهران، من إحباط محاولة تمرير كمية من السجائر كانت مخفية داخل أمتعة أحد المسافرين.

وأوضحت المصالح نفسها في بيان لها، أنه في إطار نشاطها الرقابي الروتيني، سجلت مصالح الجمارك بميناء وهران محاولة تمرير كمية من السجائر كانت مخفية داخل أمتعة أحد المسافرين على متن رحلة متجهة نحو مرسيليا.

حيث تم حجز البضاعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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