وهران: إحباط محاولتي نقل وترويج أزيد من 1000 قارورة خمر

حجز عناصر من مجموعة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي وأمن دائرة بئر الجير والأمن الحضري الثامن بوهران في عمليتين كمية معتبرة من الخمور.

وخلال العمليتين تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22سنة و48سنة أحدهم مسبوق قضائي كانوا بصدد تمريرها وترويجها بطريقة غير شرعية.

وحسب النهار اونلاين الموقوفون الثلاثة كانوا على متن مركبتين تم ضبط بداخلهما 1033 وحدة خمر من مختلف الأنواع،

بينما العملية الأولى تمت إثر معلومات تفيد بمحاولة شخص نقل وترويج الخمور بطريقة غير شرعية على متن مركبة من نوع هيونداي.

أين أسفرت التحقيقات الموسعة لذات العناصر عن ضبط داخل الصندوق الخلفي 565 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

في حين العملية الثانية تم توقيف فيها شخصين كانا على متن مركبة من نوع كيا بيكانتو عثر بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش 456 قارورة خمر من نوع جعة.

كما تم ضبط 12قارورة من نوع النبيذ الأحمر ، حيث تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه على العدالة.