وهران..إحباط مخطط إبحار سري وتوقيف 23 شخصا من بينهم 18 مغربيا

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية وهران، خلال الأسبوع المنصرم، من إحباط مخطط إجرامي لشبكة منظمة ذات امتداد دولي، تنشط في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية “إبحار سري”.

ومكّنت العملية محققي الفرقة من الكشف عن المنهج الإجرامي المتبع من طرف عناصر الشبكة في التجميع والتنقل. حيث تم توقيف المدبرين الـ 5 لمخطط الإبحار السري غير الشرعي. ليتم مداهمة أحد المساكن التي كانت تُستغل لإيواء المرشحين للهجرة وتوقيف 18 شخصا من جنسية مغربية.

وأسفرت العملية عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 1600 يورو ، و 240 درهم مغربي. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 22500 دج. 4 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف كانت تستغل في المخطط الإجرامي.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

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