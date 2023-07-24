وهران: إحباط مخطط إبحار سري وتوقيف 5 منظمين

تمكنت فرقة مكافحة التهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر.C .B.R.I بأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم و تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

رحلات الإبحار السري أسفرت العملية عن توقيف 05 أشخاص يبلغون من العمر 30 و 54سنة. مع حجز قارب صيد مزود بمحرك (40حصان) إلى جانب معدات والأغراض التي تستعمل في الهجرة السرية.

عملية التوقيف تمت بفضل التنسيق المحكم من قبل عناصر المصلحة. وبعد تكثيف التحريات وتتبع و ترصد أفراد الشبكة. تم وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين.

كما أسفرت العملية عن توقيف 05 أشخاص مع حجز قارب صيد مزود بمحرك (40حصان) من نوع يامها،حجز محرك بحري (40)حصان من نوع سوزوكي . 3 أجهزة تحديد المواقع الجغرافية ، مبلغ مالي قدر بمليار و178مليون سنتيم. دراجتين ناريتين إلى جانب معدات والأغراض التي تستعمل في الهجرة السرية.