وهران.. إحباط مُخطط “للحرڤة” وتوقيف 67 شخصا من جنسية مغربية

تمكن عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل التنظيمي لشبكة إجرامية ذات إمتداد دولي تنشط في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، أسفرت العملية، عن توقيف 77 شخصا، من بينهم 10 مدبرين و67 من جنسية مغربية.

وأفضت التحريات التي باشرها عناصر المقاطعة، تحت إشراف النيابة المختصة، إلى تحديد هوية مدبري الرحلة والمنهج الإجرامي المتبع من طرفهم في التجميع والتنقل.

وتم توقيف 3 مدبرين و51 شخصا من جنسية مغربية كانوا على متن مركبات وحافلة في طريقهم إلى نقطة الإنطلاق بأحد شواطئ ولاية وهران.

تبعها تنفيذ مداهمة لأحد المساكن التي كانت تستغل لإيواء المرشحين للهجرة، أين تم توقيف 7 أشخاص أخرين من مدبري الرحلات و16 مغربي.

كما أسفرت هذه العملية أيضا عن ضبط واسترجاع مبالغ مالية بالعملة الأجنبية قدرت بـ1400 أورو، و1080 درهم مغربي. ومنظاري ميدان، و10 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف، كانت تستغل في التنقل.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، حسب ذات البيان.