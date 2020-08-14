وهران: إخضاع 255 مواطن قادم من أمريكا للحجر الصحي

حلت صباح اليوم الجمعة بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، طائرة قادمة من مدينة واشنطن، على متنها 255 مواطنا ممن تم اجلاؤهم من قبل السلطات العمومية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم وضع كل التسهيلات اللازمة من أجل استقبال هؤلاء المواطنين، سواء من حيث تخصيص فرق صحية لمتابعة الوضعية الصحية للمواطنين، وكذا السهر على تأمين عملية التكفل بهم طيلة فترة الحجر الصحي المقدرة بأسبوع.

وبعد استكمال الإجراءات الإدارية على مستوى المطار، تم توجيه المواطنين على مستوى الفنادق المسخرة للحجر الصحي بالولاية.