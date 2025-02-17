وهران.. إخماد حريق مستودع بسيدي الشحمي

أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران، في بيان لها مساء اليوم، عن إخمادها الحريق الذي اندلع داخل مستودع بسيدي الشحمي.

وجاء في البيان، أنه “تبعا لحريق مستودع بولاية وهران تم إخماد الحريق نهائيا”.

وذكرت الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت على الساعة 20:31، من أجل حريق شب داخل مستودع لتجميع نفايات مادة البلاستيك بحي نجمة (شطيبو)، ببلدية سيدي الشحمي دائرة السانية.

هذا، ولم يخلف هذا الحريق، الذي سخرت له 7 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف، أيّ خسائر بشرية.