وهران: إخماد حريق مستودع لتخزين مواد التنظيف بحي مارافال

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق مستودع لتخزين مواد التنظيف على مستوى شارع بوعلي عبدالقادر بحي مارافال.

وجاء في بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، أنه في حدود الساعة 12 ساعة و 00 دقيقة زوالا من اليوم تدخلت وحداتها العملية على مستوى شارع بوعلي عبدالقادر بحي مارافال، بلدية ودائرة وهران من أجل حادث تمثل في حريق مستودع لتخزين مواد التنظيف بمختلف أنواعها، المتواجد بالطابق الأرضي لمسكن متكون من طابق أرضي زائد طابق واحد.

وأضاف البيان أنه تم السيطرة على الحريق مع منع إنتشاره إلى باقي المستودع والمسكن وكذا المساكن المجاورة له.

هذا و تم تسخير إمكانيات جد هائلة تمثلت في 9 شاحنات إطفاء بمختلف الأنواع، بالإضافة الى ثلاث سيارات إسعاف و 65 عون تدخل بمختلف الرتب. في حين لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.