وهران: إخماد حريق نشب داخل محطة بنزين وتجنب كارثة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم الخميس، على مستوى محطة خدمات بالطريق الوطني رقم 11 ببئر الجير في وهران، لأجل حريق داخل المحطة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بوهران، توجهت إسعافات الحماية، إلى عين المكان فور إعلامها بالحادث.

وبفضل التدخل السريع مع مهنية وإحترافية أعوان التدخل تم إخماد الحريق. كما تم منع إنتشار الحريق إلى صهاريج البنزين والغاز بالمحطة وكذا باقي البنايات المجاورة لها.

وتم على إثر هذا التدخل إنقاذ رجل يبلغ من العمر حوالي 42 سنة يعاني من حروق من الدرجة الثالثة على مستوى الرأس.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحية في عين وتحويله نحو مستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

هذا وتم تسخير إمكانيات جد هائلة من أجل إخماد الحريق تمثلت في 10 شاحنات إطفاء بمختلف الأنواع.

وسلم ميكانيكي و4 سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية. بالإضافة إلى 65 عون تدخل بمختلف الرتب.