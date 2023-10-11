قناة النهار وهران: إرتفاع في أسعارالكرانتيكا..بسبب إرتفاع أسعار الحمص بقلم قناة النهار نشر في 11 أكتوبر 2023 - 16:02 شارك غرِّد أرسل 204 0 وهران: إرتفاع في أسعارالكرانتيكا..بسبب إرتفاع أسعار الحمص إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SOxUk اقرأ أيضا مستغانم: محاربة تجارة المفرقعات .. بين الردع وإستهزاء التجار قناة النهار 26 سبتمبر صريح جدا: بعد خبرة السنين.. هذه هي النصيحة التي يقدمها كبار السن للشباب قناة النهار 23 سبتمبر الفرصة الثانية: شاب تتغيّر حياته بعد دخوله السجن بسبب نزاع حول الورث قناة النهار 22 سبتمبر طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط قناة النهار 01 أكتوبر هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية قناة النهار 05 أكتوبر نقل: الإكتظاظ و الركض وراء الحافلات .. يوميات تعكس معاناة المسافرين قناة النهار 04 أكتوبر البليدة: "بلاصة العرب" ..مقصد الباحثين عن خضر طبيعية بيولوجية قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: روموركة تاع كاميو داروها جسر .. راسك يحبس قناة النهار 01 أكتوبر طالع هابط: أساتذة جامعيون بتبسة يقومون بوقفة إحتجاجية و يرفضون التدريس بسبب الوضعية الكارثية للجامعة قناة النهار 03 أكتوبر صريح جدا : تضامن الشعب الجزائري مع الفلسطينيين بعد طـــــ وفان الأقـــــ.صى.. قناة النهار 09 أكتوبر