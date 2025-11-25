وهران.. إزالة السوق الفوضوي بحي البركي

مواصلة لمحاربة الأسواق الفوضوية وظاهرة احتلال الأرصفة والتوسّعات العشوائية للمحلات التجارية، تم إزالة السوق الفوضوي بحي البركي بمدينة وهران، الذي كان يحتلّ فضاءات عمومية وأرصفة.

وأوضحت مصالح أمن ولاية وهران، أنها تواصل خرجاتها بالتنسيق مع السلطات المحلية، لمحاربة الأسواق الفوضوية. وظاهرة احتلال الأرصفة والتوسّعات العشوائية للمحلات التجارية.

وكانت العينة بمدينة وهران أين تم إزالة السوق الفوضوي بحي البركي، الذي كان يحتلّ فضاءات عمومية وأرصفة، ويعرقل حركة المرور.

كما تمّ خلال هذه العملية إزالة التوسعات العشوائية للمحلات، والمتاريس والعوائق الموضوعة فوق الأرصفة والطريق العمومي.

واشارت مصالح الأمن أن هذه العمليات تبقى متواصلة إلى غاية القضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة.

