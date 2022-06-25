وهران.. إستحداث خطوط نقل جديدة دون توقف

أعلنت مديرية النقل لولاية وهران، عن استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في بيان لمديرية النقل للولاية، أنه تفعيلا لمخطط النقل الخاص بالطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ولغرض التكفل الأمثل لتنقلات المواطنين و زوار ولاية وهران من وإلى المنشآت الرياضية لحضور مختلف المنافسات، تم استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف.

وجاءت الخطوط الجديدة مفصلة كالآتي: محطة الباهية قصر الرياضات: 4 حافلات، – محطة الباهية – المركب الأولمبي ببلقايد: 10 حافلات، بالإضافة الى محطة الصباح، قصر الرياضات: 4 حافلات.

الى جانب محطة الصباح، المركب الأولمبي ببلقايد: 5 حافلات. ومحطة الباهية مركز الإتفاقيات حافلتين.

اضافة الى محطة الصباح مركز الإتفاقيات: حافلتين محطة سيارات الأجرة إيسطو، المركب الأولمبي ببلقايد: حافلتين، و محطة سيارات الأجرة حي جمال الدين، المركب الأولمبي ببلقايد: حافلتين، و محطة سيارات الأجرة إيسطو – مركز الإتفاقيات : حافلتين.

بالاضافة الى محطة سيارات الأجرة جي جمال الدين، مركز الإتفاقيات : حافلتين، محطة سيارات الأجرة إيسطو- قصر الرياضات : حافلتين – محطة سيارات الأجرة حي جمال الدين – قصر الرياضات : حافلتين.

كما تم تدعيم حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري ب 110 حافلة لتغطية العجز المسجل على مستوى بعض الخطوط.

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