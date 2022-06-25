وهران.. إستحداث خطوط نقل جديدة دون توقف
أعلنت مديرية النقل لولاية وهران، عن استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وجاء في بيان لمديرية النقل للولاية، أنه تفعيلا لمخطط النقل الخاص بالطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ولغرض التكفل الأمثل لتنقلات المواطنين و زوار ولاية وهران من وإلى المنشآت الرياضية لحضور مختلف المنافسات، تم استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف.
وجاءت الخطوط الجديدة مفصلة كالآتي: محطة الباهية قصر الرياضات: 4 حافلات، – محطة الباهية – المركب الأولمبي ببلقايد: 10 حافلات، بالإضافة الى محطة الصباح، قصر الرياضات: 4 حافلات.
الى جانب محطة الصباح، المركب الأولمبي ببلقايد: 5 حافلات. ومحطة الباهية مركز الإتفاقيات حافلتين.
اضافة الى محطة الصباح مركز الإتفاقيات: حافلتين محطة سيارات الأجرة إيسطو، المركب الأولمبي ببلقايد: حافلتين، و محطة سيارات الأجرة حي جمال الدين، المركب الأولمبي ببلقايد: حافلتين، و محطة سيارات الأجرة إيسطو – مركز الإتفاقيات : حافلتين.
بالاضافة الى محطة سيارات الأجرة جي جمال الدين، مركز الإتفاقيات : حافلتين، محطة سيارات الأجرة إيسطو- قصر الرياضات : حافلتين – محطة سيارات الأجرة حي جمال الدين – قصر الرياضات : حافلتين.
كما تم تدعيم حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري ب 110 حافلة لتغطية العجز المسجل على مستوى بعض الخطوط.
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وهران: رئيس الجمهورية يستقل المروحية الرئاسية نحو الرأس الأبيض
وهران: رئيس الجمهورية يستقل المروحية الرئاسية نحو الرأس الأبيض
كما استقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المروحية الرئاسية متوجها إلى الرأس الأبيض بعين الكرمة بوهران. لوضع حجر الأساس مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر.
ورحبت أربع مقاتلات من سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الشعبي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أثناء وصوله إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة.
وقد صل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس إلى ولاية وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بولاية وهران. في إطار زيارة عمل وتفقد.
وأشار البيان، إلى أنه كان في توديع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.