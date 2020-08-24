وهران: إستفادة أكثر من 400 فنان من منحة التضامن

إستفاد 464 فنان بولاية وهران من منحة التضامن لمساعدة هذه الفئة المهنية المتضررة من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس مصلحة النشاطات، نوري مخيسي، أنه قد تحصل المستفيدون على الأشطر الثلاث للمنحة والمقدرة قيمتها في المجموع ب 30 ألف دينار، وقد مست العملية الأولى 251 فنانا خلال شهر جوان الماضي فيما بلغ عدد المستفيدين من العملية الثانية التي كانت مع نهاية الشهر الماضي 213 فنانا.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيستلم 167 فنان آخر الحصص الثلاث من هذه المنحة خلال الأسبوع الجاري علما أن جميع المستفيدين من هذه الإعانات المالية ينشطون في شتى الفنون منها المسرح والفنون الشعبية والتشكيلية والسينما والغناء والموسيقى، وفق مخيسي.

وقد تمت عملية تسجيل الفنانين على مستوى منصة إلكترونية وضعتها مديرية الثقافة لوهران لتفادي تنقل المعنيين حيث تم تسجيل في المرحلة الأولى 251 فنانا والثانية 213 فنانا و80 آخر في العملية الثالثة فيما بلغ عدد المسجلين في الرابعة 87 فنانا.

وأشار مخيسي، إلى أنه سيستفيد من هذه المنحة التي أقرتها الدولة كل فنان يملك بطاقة فنان أو بطاقة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو يثبت ممارسته في الميدان الفني.