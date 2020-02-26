وهران: إستلام 20 مؤسسة فندقية سنة 2020 وخلق 530 منصب عمل مباشر

حضر وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، اليوم الأربعاء، بوهران، عرضا حول قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالولاية.

وقدم مدير السياحة والصناعة التقليدية بالولاية، عرضا مفصلا حول القطاع.

وتقدر الحظيرة الفندقية الحالية بـ 178 فندقا، بقدرة استيعاب إجمالية تقدر بـ 17276 سرير.

وتم سنة 2019 استلام 12 مشروعا فندقية بقدرة استيعاب 2014 سرير.

ومن المقرر استلام 20 مؤسسة فندقية سنة 2020، بقدرة استيعاب تقدر بـ 1438 سرير، وتسمح بخلق 530 منصب عمل مباشر.

كما أنه من المقرر استلام 32 مؤسسة فندقية سنة 2021، بقدرة استيعاب تقدر بـ 4970 سرير، وتسمح بخلق ما يقارب 1756 منصب عمل مباشر.

ويقدر عدد وكالات السياحة والاسفار ب239 وكالة.

كما تتوفر وهران على عدد من المحطات الحموية ومياه البحر، منها 4 مؤسسات فندقية تتوفر بمحطة معالجة بمياه البحر و 4 محطات بمياه المنابع الحيوية.

ويبلغ عدد الشواطئ بالولاية 35 شاطئ منها 34 شاطئ مسموح للسباحة.

اما قطاع الصناعات التقليدية والحرف، فيقدر عدد الحرفيين الناشطين بولاية وهران حاليا بـ 9964 حرفي، ويقدر عدد مناصب العمل المستحدثة 24910 منصب عمل.