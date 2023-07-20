وهران: إصابة 10 أشخاص بضيق في التنفس في حريق منزل

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران، في حدود الساعة 11 ساعة و10 دقيقة صباحا من اليوم الخميس. على مستوى حي 4000 مسكن عدل بلدية مسرغين دائرة بوتليليس. من أجل إخماد حريق.

وحسب الحماية المدنية، فقد نشب على مستوى غرفة بالطابق الثاني داخل مسكن متكون من ثلاثة غرف ومطبخ. ومتواجد بعمارة متكونة من خمسة طوابق.

مباشرة بعد تلقيهم لنداء النجدة توجهت الإسعافات إلى عين المكان. وبفضل التدخل السريع والفعال مع مهنية وإحترافية أعوان الحماية المدنية المتدخلينّ، تمت السيطرة على الحريق. مع منع إنتشاره إلى باقي غرف المسكن والمساكن المجاورة له.

وتم تسجيل 10 حالات ضيق في التنفس جراء إستنشاقهم للدخان المتصاعد، ( 05 أطفال+ 05 نساء ). وتتراوح أعمارهم من 9 أشهر إلى 53 سنة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم نحو المستشفى.