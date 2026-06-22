وهران: إصابة 11 شخصاً إثر انقلاب سيارة بالمرسى الكبير

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، اليوم الإثنين، إثر حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية على مستوى الطريق الولائي رقم 44 “عين خديجة”، ببلدية المرسى الكبير ودائرة عين الترك.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلّف الحادث إصابة 11 شخصاً بجروح خفيفة. تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و50 سنة. حيث قُدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان من طرف فرق التدخل.

وقد جرى نقل وإجلاء جميع المصابين إلى مستشفى “مجبر تامي” بعين الترك. فيما سخّرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية شاحنة تدخل واحدة و3 سيارات إسعاف.