وهران..إصابة 3 أشخاص إثر حريق عدادات كهربائية في عمارة

اعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس. تتراوح ٱعمارهم بين 10 سنوات و50 سنة. وهذا إثر حريق شب في عمارة بولاية وهران.

وحسب بيان الحماية المدنية فإنه تم إسعاف و تحويل الضحايا الثلاثة إلى مستشفى 1 نوفمبر ايسطو .

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أنه تم إخماد حريق ومنع انتشاره إلى باقي الطوابق الأخرى،

وجاء في بيان الحماية “أنها تدخلت على الساعة 12 سا و3 دقائق لأجل إخماد حريق. شب في مجمع عدادات كهربائية وأسلاك كهربائية في الطابق الأرضي لعمارة. تتكون من ط أ + 07، بشارع بحي 1600 مسكن سيد البشير، بلدية ودائرة بئر الحير.