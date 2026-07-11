وهران.. إصابة 3 أشخاص في حريق وانفجار داخل عمارة سكنية في واد تليلات

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران مساء اليوم من اجل إخماد حريق شب في عدادات كهربائية متبوع بإنفجار في عمارة بحي 3100 مسكن، بلدية ودائرة وادي تليلات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها الحادث وقع في حدود الساعة 21:06 بحي 3100 مسكن، بلدية . وتمثل في حريق شب في عدادات كهربائية من الطابق السفلي إلى الطابق التاسع متبوع بإنفجار.

وأضاف البيان أن الحريق خلف الحادث اصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.