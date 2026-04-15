أخبار الجزائر

وهران.. إصابة 6 أشخاص في حريق بعدادات كهربائية 

بقلم عايدة.ع
أُصيب 6 أشخاص في حادث نشوب حريق بعدادات كهربائية بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من ( ط، أ +  05) بحي 150 مسكن، ببلدية عين الترك.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شبّ بعدادات كهربائية. بالطابق الأرضي لعمارة سكنية تتكون من ( ط، أ + 05) بحي 150 مسكن، ببلدية ودائرة عين الترك.

مشيرة أنه تمّ إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة، مع تسجيل إصابة 6 أشخاص. لهم ضيق في التنفس جرى إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

حيث سُخر لهذا التدخل 3 شاحنات إطفاء  وسيارة إسعاف.

