وهران.. إصابة 9 أشخاص في اصطدام بين حافلتين

سجلت مصالح الحماية المدنية، وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 33، بلدية مسرغين، دائرة بوتليليس بولاية وهران، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت لأجل حادث اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين، على مستوى الطريق الولائي رقم 33. بلدية مسرغين، دائرة بوتليليس.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 09 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما لاتزال العملية جارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور