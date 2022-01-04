وهران: إعادة بعث مشروع تأهيل وإصلاح المصعد الهوائي

كشف مدير النقل لولاية وهران، الطاهر حقاس، أنه تم مؤخرا بعث مشروع إعادة تأهيل وإصلاح المصعد الهوائي “تيليفريك” لوهران بعد توقفه لقرابة تسع سنوات.

وقال الطاهر حقاس “لوأج”، أنه تم أواخر العام المنصرم بعث هذا المشروع من خلال إسناد الأشغال المتعلقة بالهندسة المدنية لمقاولة مناولة وطنية. حيث تتمثل على وجه الخصوص في إعادة تأهيل المحطات الثلاثة وتوسعتها والمتواجدة بحيي النصر “الدرب سابقا”. وسي صالح “الصنوبر سابقا” وأعالي جبل مرجاجو. إضافة إلى الانتهاء من بناء 11 عمودا حاملا للعربات.

وأضاف حقاس، أنه وفور الإنتهاء من أشغال تهيئة المحطات سيشرع مباشرة في مرحلة شد الكوابل ووضع التجهيزات اللازمة من أجل تكملة المشروع وتسليمه مع نهاية السداسي الأول على أقصى تقدير. مشيرا إلى أن الجهود تبذل لتسليمه قبل بداية الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في الصائفة المقبلة بوهران.

كما تقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي أسند لمؤسسة سويسرية نمساوية. وبلغت نسبة تقدم الأشغال به 55 بالمائة بأكثر من 1.47 مليار دج.

وأضاف حقاس في ذات السياق، أن هذه الأشغال ستسمح بإعادة تأهيل وإصلاح المصعد الهوائي لوهران. بإضفاء صبغة جمالية على المدينة وضمان تنقل الزوار والسياح من وسط المدينة إلى أعالي جبل مرجاجو في أحسن الظروف. بالإضافة كذلك إلى التمتع بالمناظر الجميلة. وكذا تقليص الاكتظاظ على الطريق المؤدي لذات الموقع.

وستمكن هذه الوسيلة العصرية للنقل التي يمتد طولها على 1.900 متر بمجموع 36 عربة ذات ثمانية مقاعد من نقل زهاء 1.200 راكب في الساعة. _يضيف حقاس _