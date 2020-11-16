وهران: إعلان غابة مداغ “منطقة منكوبة”

قالت مديرة البيئة سميرة دحو، أنه تم إعلان غابة مداغ بولاية وهران التي تضررت جراء الحريق الذي شهدته مؤخرا، منطقة منكوبة.

وأضافت المديرة، أنه يمنع المواطنين من الدخول إليها للسماح لها بالتجدد.

وأوضحت دحو، أن هذا الإعلان الذي وقعته السلطات المحلية “دائر ة بوتليليس” يمنع المواطنين من التردد على جميع المناطق التي التهمتها النيران في انتظار التجدد الطبيعي.

وأفادت دحو، أنه قبل الشروع في عمليات الغرس يجب أن ننتظر أولا حتى نمنح الغابة وقتا للتجدد بشكل طبيعي.

وقالت المديرة، أن منع الدخول إلى الغابة من أجل الحفاظ على البراعم التي لا ينبغي أن تداس.

وأضافت أن هناك عملية تجدد طبيعي بعد الحرائق ونحاول أن نمنح غابة مداغ كل فرصها للتجدد.

الجدير بالذكر أنه تجري حاليا دراسة مخطط استعجالي لإعادة تشجير غابة مداغ بالتشاور بين مديرية البيئة ومحافظة الغابات .

وقد تم تنظيم العديد من عمليات تنظيف هذه الغابة بمشاركة السلطات المحلية والجمعيات والسكان.