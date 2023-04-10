وهران: إكتشاف مذبح سري به 16 قنطار لحوم بيضاء وحمراء فاسدة

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من إكتشاف مذبح سري للحوم الحمراء والبيضاء ببلدية قديل.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بوجود مزرعة ببلدية قديل يقوم فيها صاحبها بالذبح غير الشرعي للحوم الحمراء والبيضاء بطريقة غير قانونية.

ومباشرة للتحريات وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة المزرعة بالتنسيق مع أعوان التجارة وطبيبة بيطرية. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية جد معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء. شحوم، لحم مفروم مجمد ورأسي بقر كانت موجهة للتسويق بوزن اجمالي قدر بـ 16 قنطارا.

وبعد المعاينة البيطرية للحوم، تبيّن أنها غير صالحة للإستهلاك البشري. حيث تم حجز المعدات الخاصة القصابة وتوقيف 4 أشخاص.