وهران: إكتشاف مذبح سري و حجز أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء
تمكن عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بولاية وهران من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي يعمل بطريقة سرية.
وفي هذا السياق، جاءت العملية استنادا على معلومات مؤكدة تفيد بوجود مذبح غير شرعي متواجد على مستوى مزرعة بحي بوعمامة بلدية وهران يسوق لحوما غير صالحة للاستهلاك البشري.
كما أنه، و بعد استبفاء كافة الإجراءات القانونية مع استصدار إذن من وكيل الجمهورية تم مداهمة المكان أين تم معاينة الانعدام التام لشروط النظافة كما أن صاحب المذبح لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هدا النشاط.
وقد أسفرت العملية عن حجز قنطارين من اللحوم البيضاء من نوع ديك رومي تبين بعد عرضها على الطبيب البيطري أنها فاسدة.
كما تم حجز 70 ديكا روميا كان موجها للذبح فيما تم حجز العتاد المستعمل داخل المذبح.
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ضبط أكثر من 3 أطنان أسمدة فلاحية مخزنة بمشتلة في وهران
تمكن أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية في وهران من حجز كمية من الأسمدة الفلاحية كانت مخزنة. ولا يحوز مالكها على وثائق قانونية.
العملية تمت استغلالا لمعلومات تم مباشرة تحريات موسعة بخصوصها. حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية بالتفتيش تمت مداهمة مشتلة متواجدة بمحاذاة الطريق المحيطي الاجتنابي. الرابع اين تم حجز كمية من الأسمدة الفلاحية بوزن إجمالي قدر بـ 3 أطنان و280كلغ.
وقد رفعت ضد صاحب المشتلة مخالفات حيازة مواد مصنفة بصفة غير شرعية وعدم امتلاك رخصة الاقتناء.
وهران: إكتشاف مصنع سري لتصفية الزيوت المستعملة وإعادة تسويقها
تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بطفراوي في وهران من إكتشاف مصنع سري. ينشط بطريقة غير قانونية. يتم به تكرير وتصفية الزيوت المستعملة من أجل إعادة إستعمالها وبيعها للمستهلك.
العملية النوعية لأفراد الدرك الوطني تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه بإحدى قرى بلدية طفراوي. ليتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع استصدار إذن من وكيل الجمهورية مداهمة المكان.
وأسفرت العملية عن توقيف صاحب المصنع السري في الستينيات من العمر من أصول سورية. إلى جانب حجز 1280 لتر زيوت مستعملة معدة للتسويق. بالإضافة كذلك إلى 87000 لتر من الزيوت القديمة المستعملة الموجهة للتصفية وبعض المعدات.
كما قامت ذات المصالح بإنجاز ملف قضائي ضد المتهم في قضية الحال بعدما رفعت ضده مخالفة استغلال مؤسسة مصنفة دون الحصول على الترخيص من السلطات المؤهلة. ممارسة نشاط تجاري مقنن دون الحصول على اعتماد وزاري، عدم احترام الزامية اعلام المستهلك فيما يخص الوسم، رمي نفايات خاصة خطيرة في مكان غير مخصص لهذا الغرض واستغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد باحكام القانون 01/19.