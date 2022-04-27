وهران: إكتشاف مذبح سري و حجز أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء

تمكن عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بولاية وهران من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي يعمل بطريقة سرية.

وفي هذا السياق، جاءت العملية استنادا على معلومات مؤكدة تفيد بوجود مذبح غير شرعي متواجد على مستوى مزرعة بحي بوعمامة بلدية وهران يسوق لحوما غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما أنه، و بعد استبفاء كافة الإجراءات القانونية مع استصدار إذن من وكيل الجمهورية تم مداهمة المكان أين تم معاينة الانعدام التام لشروط النظافة كما أن صاحب المذبح لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هدا النشاط.

وقد أسفرت العملية عن حجز قنطارين من اللحوم البيضاء من نوع ديك رومي تبين بعد عرضها على الطبيب البيطري أنها فاسدة.

كما تم حجز 70 ديكا روميا كان موجها للذبح فيما تم حجز العتاد المستعمل داخل المذبح.

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