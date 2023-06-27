وهران: إكتشاف ورشة سرية لتجزئة الدجاج وحجز 6 قناطير

تمكنت عناصر من الأمن الحضري بوعمامة بوهران من إكتشاف ورشة سرية لتجزئة الدجاج على مستوى إحدى المساكن.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتحويل أحد المساكن لورشة سرية لتجزئة اللحوم البيضاء. لتباشر ذات العناصر الأمنية تحرياتها الواسعة التي أسفرت بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية مداهمة المكان. بالتنسيق مع مفتشية التجارة، طبيب بيطرية ولجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، عن حجز 6 قناطير و16كلغ من اللحوم البيضاء. فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول ضد 5 أشخاص.