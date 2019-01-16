وهران.. إكتشاف ورشة سرية لصناعة المواد الغذائية

تمكنت مصالح الأمن الولائي بوهران هذا الأسبوع من اكتشاف ورشة سرية لصناعة المواد الغذائية بدون رخصة ودون احترام المعايير القانونية الخاصة بهذا النشاط.

العملية التي تمت بالتنسيق مع مصلحة قمع الغش و الجودة لحماية المستهلك والمنافسة والأسعار التابعة لمصالح المديرية الولائية للتجارة قد نفذت بناء على استغلال معلومات وردت لدى مصالح الأمن الولائي.

وتم تفتيش هذه الورشة وتوقيف صاحبها البالغ من العمر 35 سنة بعد استكمال الإجراءات القضائية اللازمة.

حيث تم العثور داخلها على معدات للتغليف والرج الأوتوماتيكي الذي يستعمل في صناعة المواد الغذائية.

إلى جانب كميات من بعض المواد المنتجة بشكل غير قانوني من سكر وعسل و حمص مطحون وتوابل.

كما تم معاينة عدم مطابقة هذه المواد التي تنعدم فيها شروط ضمان حماية المستهلك.

وتم حجزها وتحرير إجراء قضائي ضد صاحب هذه الورشة الذي أحيل بموجبه أمام العدالة وصدر بشأنه أمر إيداع الحبس.