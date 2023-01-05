وهران: إكتشاف وكر للفسق والدعارة تحت غطاء مركز العناية الجسدية والتدليك

تمكنت فصيلة المساس بالآداب العامة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. ىتتمكن من إكتشاف وكر للفسق والدعارة تحت غطاء مركز العناية الجسدية والتدليك على مستوى حي الألفية بالجهة الشرقية. كانوا يقومون بالترويج لنشاطهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25و35سنة، من كلا الجنسين. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 327000دج من عائدات نشاطهم الاجرامي. كما تم حجز أغراض وملابس تستعمل في الرذيلة.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المعمول بها ضد المشتبه فيهم احيلوا بموجبها أمام العدالة.