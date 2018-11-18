وهران.. إلتماس 20 سنة حبسا نافذا لـ6 متهمين من بينهم إمرأة في قضية “الكوكايين”

إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الإبتدائية، بوهران، اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذة لـ6 متهمين بينهم إمرأة في قضية تهريب 1 كلغ من الكوكايين.

وتمكنت مصالح الأمن بوهران، من تحديد هوية عناصر شبكة تختص في تهريب المخدرات الصلبة”الكوكايين”، كما أن تتبع حركات المتهم الرئيسي.

وخلال إستجوابه في إطار التحقيق أدلى المتهم بمعلومات مكنت من تحديد هوية ممونه وهو معروف ضمن قضايا المخدرات.

كما سمحت التحريات أيضا بتوقيف شركائهما حيث يتعلق الأمربـ 4 أشخاص آخرين، وإمرأة تبلغ من العمر 33 سنة.

ومن جهته رافع الدفاع من أجل براءة المتهمين مشيرا الى أنهم مجرد مستهلكين، لتحال هاته القضية إلى المداولة.