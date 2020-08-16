وهران: إلغاء نشاط “دفع الجلّة” في امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار للبيام والباك

أعلنت مديرية التربية لولاية وهران، اليوم الأحد، عن إلغاء نشاط “دفع الجلّة” في امتحان التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار لشهادتي “البيام” و”الباك”.

وحسب بيان المديرية المنشور على الصفحة الرسمية لولاية وهران في “الفايسبوك”، فقد تقرر إلغاء نشاط “دفع الجلّة” في امتحان التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار لشهادتي “البيام” و”الباك”.

وأوضح بيان مديرية التربية بأن امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار لشهادة “البكالوريا” دورة 2020 سيقتصر على سباق السرعة والوثب الطويل وسباق نصف الطويل.

فيما ستقتصر نشاطات امتحان مادة التربية البدنية للمترشحين الأحرار لشهادة التعليم المتوسط على سباق السرعة والوثب الطويل والمسلك الفني