وهران: إمرأة تنتحل صفة موظفة بمديرية السكن للنصب على طالبي السكن

تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس في وهران من توقيف امرأة في العقد الرابع من عمرها عن قضية النصب والاحتيال، مع انتحال صفة موظف تابع للجنة التحقيق بمديرية السكن.

العملية جاءت على إثر شكوى مفادها قيام المشتبه فيها بإيهام إحدى ضحاياها بالحصول على سكن اجتماعي مقابل دفع مبلغ مالي كمستحقات إتمام الإجراءات.

على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية، بموجبه تم توقيف المشتبه فيها التي تنحدر من ولاية تلمسان، والتي تم العثور بحوزتها على بطاقات تعريف وطنية، دفترين عائليين، أرقام هواتف، وصولات إيداع ملفات السكن واستدعاءات خاصة بضحاياها.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات حول جنحتي النصب والإحتيال وانتحال صفة موظف.