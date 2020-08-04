وهران: إنتاج 5000 كمامة وتوزيعها مجانا على المؤسسات الصحية

ستطلق المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بولاية وهران، شراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجية لوهران “محمد بوضياف”، الأربعاء القادم، لإنتاج الأقنعة الواقية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن المبادرين، سيتم تسليم هذه الكمامات مجانا للمؤسسات الصحية بالولاية.

وستقوم المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم، بتوفير المادة الأولية “البلاستيك الشفاف”، فيما تقوم الجامعة بتحويل المادة الأولية إلى أقنعة واقية.

وتتميز الأقنعة التي سيتم تصنيعها كلية من البلاستيك، بإمكانية استخدامها لمرات عديدة.

وحسبما أفادت به مديرة المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، دليلة شلال، لوكالة الأنباء، فإن البلاستيك الشفاف الذي يتم استخدامه في إنتاج الأقنعة، مصدره عمليات الاسترجاع.

وستوفر المؤسسة المذكورة المادة الأولية الكافية لصناعة 5000 قناع واقي، حسبما أكدته من جهتها مسؤولة قسم الاسترجاع بالمؤسسة، أمينة مغرابي.

وأوردت ذات المسؤولة، أن أي مهني صحة له بطاقة مهنية يمكنه الحصول على قناعه الواقي على مستوى مركز الفرز بحي المدينة الجديدة.