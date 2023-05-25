وهران: إنجاز تمثال للأمير عبد القادر بطول 42 مترا بجبل المرجاجو

كشف والي وهران السعيد سعيود على مشروع ضخم أقر إنجازه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمدينة وهران. يتمثل في تمثال للأمير عبد القادر سينصب على مستوى جبل المرجاجو.

وقال والي وهران أمس خلال إشرافه على اللقاء التقييمي والدراسة البحتية التي جمعته بإطارات من وزارة الداخلية وبعض الباحثات، أن مشروع التمثال ومتحف الأمير عبد القادر قد تسلمت الولاية غلافه المالي المقدر بـ 1.2 مليار دج اي 120 مليار سنتيم. وستنطلق الدراسة لإنجازه في أقرب الآجال.

كما أشار الوالي إلى أن علو التمثال سيبلغ 42 مترا وسيكون الأعلى عالميا بعد ثمثال رييو دي جانيرو الذي يبلغ طوله 39 مترا.

وكشف والي وهران أيضا أنه من مميزات تمثال الأمير عبد القادر المقرّر إنجازه بأعالي جبل المرجاجو وأعلى من قمة سانتاكروز استخدام بسيفه تقنية الليزر. التي تكون باتجاه قبلة المصلين فيما ستكون للحصان خمس دامات نسبة لأركان الإسلام الخمس. مع إنجاز منتزه به شرفة بطول أكثر من 20 مترا.

وأكد والي وهران، أن المشروع ستنطلق دراسته نهاية جوان الجاري. على أن يسلم نهاية سنة 2024 بعد إعداد النسخة الإبتدائية مع مهندسين من ولاية وهران. وبإشراك مديرية الثقافة وبعض الأخصائيين.