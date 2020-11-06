وهران.. إندلاع حريقين مهولين بغابتي كريشتل وطافراوي

تدخل وحدات الحماية المدنية بوهران، اليوم الجمعة، لأجل إخماد حريقين إندلعا في غابتين على مستوى إقليم الولاية.

وأوضح بيان مصالح الحماية، أن الحريق الاول نشب بغابة كريشتل بلدية ودائرة قديل، حيث تم تسخير شاحنتي مكافحة حرائق الغابات المتوسطة، و4 شاحنات تغذية، بالاضافة إلى 25 عون تدخل بمختلف الرتب.

وأضاف المصدر نفسه، العملية لا زالت متواصلة.

بينما الحريق الثاني، نشب على مستوى غابة طافراوي بلدية دائرة وادي التليلات، وتم تسخير شاحنتي مكافحة حرائق الغابات المتوسطة، بالاضافة إلى 13 عون تدخل بمختلف الرتب، ولا تزال العملية متواصلة.