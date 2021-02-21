وهران: إندلاع حريق بحي الكيمو الفوضوي.. وقاطنوه يطالبون بالترحيل

إندلع اليوم الأحد حريق أتى على 6 شاليهات بحي الكيمو الفوضوي التابع لبلدية ودائرة السانية بولاية وهران.

وأسفر الحريق عن تعرض 3 اشخاص للاختناق بفعل الدخان تم تحويلهم من طرف الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات.

فيما نجحت نفس الوحدات في إخماد النيران المشتعلة ومنع إمتدادها إلى الشاليهات الأخرى المتوزعة على مستوى الحي الفوضوي.

من جهتهم أكد قاطنو الحي الفوضوي أنه يبق وأن حدثت حرائق مماثلة بالحي آخرها شهر اكتوبر الماضي من سنة 2020.

وطالب السكان من الجهات المحلية والولائية بضرورة الاسراع في ترحيلهم الي سكنات لائقة بعد 30 سنة من الإنتظار.

للإشارة فقد شهد الحي سنة 2019 حادثة وفاة طفل بعضة كلب مسعور وإصابة اثنين آخرين.