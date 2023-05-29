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وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة

بقلم النهار أونلاين
وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة
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وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة.

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