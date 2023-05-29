قناة النهار وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2023 - 15:38 شارك غرِّد أرسل 128 0 وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wCQcB اقرأ أيضا الطفل أيوب بحاجة إلى 600 مليون سنتيم لعلاجه خارج الوطن قناة النهار 12 ماي "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن قناة النهار 12 ماي "سيدي بلعباس: شاحن بطارية الهاتف تتسبب في حريق منزل السيدة "خيرة قناة النهار 14 ماي جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث قناة النهار 20 ماي فاسألوا: قرين سيدنا محمد اسلم قناة النهار 15 ماي والي وهران: أرسلوا فيديوهات وصور مفبركة لفيضانات وحرائق بوهران قناة النهار 25 ماي ارزقي رمان :" رانا نلعبو في بلادنا مايهمش وين راح نلعبو" قناة النهار 09 ماي المدير العام للصيدلية المركزية يكشف أسباب ندرة أدوية الأمراض المزمنة من المؤسسات الإستشفائية قناة النهار 08 ماي تبسة / دور الدرك الوطني في تسيير الأزمات والأخطار الكبرى ضمن مخطط تنظيم النجدة قناة النهار 19 ماي